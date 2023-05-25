Місцеві мешканці бідкаються на буцімто чергову атаку на Росію. Сталася вона пізно ввечері на військовому аеродромі у Морозовську, що у Ростовській області, передає 24 Канал.

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Місцеві кажуть, що падав літак

У місцевих пабліках не можуть визначитися, що ж це так гарно летить до землі: чи то безпілотник, чи то ракета. Хай там як, але цим невідомим об'єктом мали буцімто атакувати військовий аеродром. І в кращих традиціях Росії його "збила система ППО". Інші очевидці розповідають, що буцімто падає літак.

Росіяни зафіксували дивний об'єкт у небі над Морозовськом: дивіться відео

Цікаво, що в інших пабліках розповідають про буцімто збиття тактичної ракети. Мовляв, її могли знищити поблизу авіабази військово-космічних сил Росії. Кажуть, що до такого висновку експерти дійшли, враховуючи характер польоту та швидкість цілі.

Влада каже, що могли збити ракету: дивіться відео

Вже навіть встигли на це відреагувати представники місцевої влади. Вони розповіли, що ППО буцімто вдалося збити українську ракету в районі Морозовська. Губернатор водночас закликав місцевих мешканців зберігати спокій.

Аеродром розташований за 300 кілометрів від лінії розмежування: дивіться відео

Звернімо увагу на те, що аеродром у Морозовську розташований за майже 300 кілометрів від лінії розмежування.

Зауважимо, що напередодні вкрай неспокійно було в акваторії Чорного моря. Там надводними безпілотниками атакували корабель-розвідник "Іван Хурс".

Міноборони підтвердило атаку

За наявною інформацією, сталося це на світанку 24 травня. Тоді три надводні дрони атакували російський корабель-розвідник "Іван Хурс". У міноборони країни-агресорки поспіхом заявили, що судно вціліло.

Джерела у військових колах розповіли журналістам, що корабель-розвідник потребує ремонту. Відомо, що корпус судна зазнав ураження. Крім того, постраждали члени екіпажа.

Коли російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" зустрів український безпілотник. Справді, ідеальна пара!

– зазначили в Міноборони.

На жаль, наразі "Іван Хурс" не поповнив статистику втрат ворога. Хай там як, свою розвідувальну роботу судно ще не скоро зможе виконувати.