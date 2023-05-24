Вранці 24 травня губернатор Бєлгородщини В'ячеслав Гладков констатував, що ніч в області була неспокійною. За його словами, нібито внаслідок атаки великої кількості безпілотників є руйнування інфраструктури. Про це інформує 24 Канал.

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Про ситуацію в регіоні

Власне, не обійшлось у заяві російського чиновника без слів про "успішну роботу ППО". Однак все ж Гладкову довелось визнати, що з певними "повітряними цілями" цій самій ППО не вдалось впоратись.

Здебільшого сили ППО впоралися, але є пошкодження у Бєлгороді, Борисівському районі, Бєлгородському районі: легковий транспорт, приватні будинки, адміністративні будівлі. Завершимо обхід будинків – матиму більш точну інформацію,

– написав Гладков.

Окрім того, він запевнив, що постраждалих немає зовсім внаслідок цих "атак БпЛА". Однак уже через декілька абзаців написав таке: "У лікарнях перебуває 9 осіб – 3 особи у реанімації у тяжкому стані, 6 осіб уже у відділеннях".

Водночас, як зазначив Гладков, зафіксовано:

у Грайворонському окрузі – пошкодження газопроводу;

у Яковлевському окрузі – пошкодження та загорання будівлі;

по області загалом – пошкодження електромереж та інші ураження внаслідок вибухів.

Також росЗМІ повідомляють про атаку на Борисівку в Бєлгородській області, внаслідок чого є руйнування.

Що відбувається в Бєлгороді після нічого цвітіння "бавовни" / фото російських медіа

Зверніть увагу! У своїй заяві ворожий губернатор, зокрема, згадав про якісь нібито "диверсійно-розвідувальні групи". Ймовірно, йшлося про російських добровольців, що 22 травня оголосили про початок боротьби з путінським режимом.

Про операцію добровольців