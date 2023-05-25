Зокрема, у Міноборони опублікували відео моменту зіткнення надводного безпілотника з "Іваном Хурсом", яке раніше з'явилося у соцмережах. Запальну зустріч з кораблем Чорноморського флоту там іронічно підписали: "Дійсно, ідеальна пара!".

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Корабель зазнав пошкоджень

Як з'ясувалося, влучання надводного дрона принесло неабиякі результати. Як повідомили джерела у військових колах "Суспільному" тепер корабель-розвідник потребує ремонту.

Усе через те, що атака призвела до ураження корпусу та обладнання "Івана Хурса". Ба більше, внаслідок неї є й поранені серед екіпажу судна.

Коли російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" зустрів український безпілотник. Справді, ідеальна пара!

– зазначили в Міноборони.

Атака надводного дрона на корабель: відео

Росія вперто заявляла про безуспішну атаку на корабель

Зазначимо, що атака надводними дронами на "Івана Хурса" відбулася о 05:30 за київським часом 24 травня. Трапилося це нібито за 140 кілометрів на північний схід від Босфору.

Як заявили у самій країні-окупантці, атакували корабель Чорноморського флоту одразу три дрони ЗСУ. Однак, за їхніми виправданнями, це нібито не принесло жодних результатів.

Офіційний представник "міністерства війни" Росії Конашенков заявив, що нібито вогнем зі штатної зброї корабля були знищені "всі ворожі катери", тож судно "не постраждало". Відтак, за його словами, "Іван Хурс" й надалі буцімто продовжує забезпечувати безпеку газопроводів "Блакитний потік" та "Турецький потік", що розташовуються у виключній економічній зоні Туреччини.

Російське міноборони показало кадри нібито відбиття атаки на корабель: дивіться відео

Варто зауважити, що за словами голови Громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука росіяни самі плутаються у власних показах. Він звернув увагу на те, що оскільки корабель військовий, то навіть теоретично неможливе його проходження через Босфор. Ба більше, згодом загарбники взагалі змінили траєкторію маршруту "Івана Хурса".