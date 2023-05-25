В частности, в Минобороны опубликовали видео момента столкновения надводного беспилотника с "Иваном Хурсом", которое ранее появилось в соцсетях. Зажигательную встречу с кораблем Черноморского флота там иронически подписали: "Действительно, идеальная пара!"

Интересно Над Крымским мостом заметили дым: оккупанты закрывали его из-за "учений"

Корабль получил повреждения

Как выяснилось, попадание надводного дрона принесло незаурядные результаты. Как сообщили источники в военных кругах "Суспильному", теперь корабль-разведчик нуждается в ремонте.

Все потому, что атака привела к поражению корпуса и оборудования "Ивана Хурса". Более того, в результате нее есть и раненые среди экипажа суда.

Когда русский разведывательный корабль "Иван Хурс" встретил украинский беспилотник. Действительно, идеальная пара!

– отметили в Минобороны.

Атака надводного дрона на корабль: видео

Россия упорно заявляла о безуспешной атаке на корабль

Отметим, что атака надводными дронами на "Ивана Хурса" произошла в 05:30 по киевскому времени 24 мая. Случилось это якобы в 140 километрах северо-восточнее Босфора.

Как заявили в самой стране-оккупанте, атаковали корабль Черноморского флота сразу три дрона ВСУ. Однако, по их оправданиям, это вроде бы не принесло никаких результатов.

Официальный представитель "министерства войны" России Конашенков заявил, что якобы огнем из штатного оружия корабля были уничтожены "все вражеские катера", поэтому судно "не пострадало". Следовательно, по его словам, "Иван Хурс" и дальше продолжает обеспечивать безопасность газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", которые располагаются в исключительной экономической зоне Турции.

Российское минобороны показало кадры якобы отражения атаки на корабль: смотрите видео

Стоит заметить, что, по словам председателя Общественного совета при ОдесскойОВА Сергея Братчука, россияне сами путаются в собственных показаниях. Он обратил внимание на то, что поскольку корабль военный, то даже теоретически невозможно его прохождение через Босфор. Более того, впоследствии захватчики вообще изменили траекторию маршрута "Ивана Хурса".