Атаку дрона на вражескую авиабазу 24 Каналу прокомментировал военный эксперт с Израиля Давид Гендельман. Отметим, что в соцсетях появились фотографии горящего Ту-22М3.

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"Это похоже, почему американские самолеты в США не в ангарах, ведь они не готовились к тому, что будут наноситься удары. В свое время Советский Союз, если готовился к большой войне с НАТО, то она должна была включать обмен ядерными ударами и в таком случае большой разницы нет в ангарах они или нет", – сказал Гендельман.

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Россияне долго запрягаются

Сейчас у россиян недостаточная скорость реагирования. Война длится уже полтора года и удары по дальним аэродромам в "Энгельсе" были еще в прошлом году.

Обратите внимание! В декабре 2022 года аэродром стратегической авиации России в городе Энгельс Саратовской области стал объектом атаки с воздуха. Министерство обороны РФ цинично обвинило в атаке с помощью ударного беспилотника на аэродром Украины.

"Как минимум натяжения сеток от небольших беспилотников можно было сделать. В России аэродромов много, а руководство занимается не тем, что нужно. Однако, если увеличится количество таких атак, дойдут и до этого. Основная причина в том, что в течение долгого времени это было не нужно, а когда внезапно понадобилось, то россияне, как и в других вопросах очень медленно запрягаются", – отметил военный эксперт из Израиля.

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