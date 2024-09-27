Долетают туда не часто: россияне атаковали КАБами один из районов Николаевской области

Россияне продолжают терроризировать мирные города Украины КАБами. В частности, утром 27 сентября россияне сбросили авиабомбы на один из районов Николаевской области.

Речь идет о Баштанском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

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Что известно об атаке на Николаевскую область

Утром 27 сентября Виталий Ким сообщил, что россияне нанесли удар КАБами по одному из районов Николаевской области.

Утром россияне атаковали Баштанский район. По предварительной информации – КАБами,

– говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Обратите внимание! Баштанский район Николаевской области является прилегающим к Херсонской области, поэтому КАБы смогли добраться туда, хотя это бывает крайне редко.

Напомним, что в ночь на 26 сентября россияне атаковали энергетический объект на Николаевщине, что привело к обесточиванию абонентов. В результате атаки пострадавших нет, а по состоянию на утро 26 сентября, энергетики уже восстановили большую часть электроснабжения.