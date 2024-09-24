Во вторник вечером, 24 сентября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что дважды за день в регионе работала ПВО, о чем информирует 24 Канал.

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Пострадавшие на Белгородщине

По словам российского чиновника, системы ПВО сбили над областью несколько целей, но и не обошлось без пострадавших. По предварительной информации, есть четыре человека, которые получили ранения.

На кадрах, что распространяют в сети телеграмм-каналы, видно пожар и густой столб черного дыма, что поднимается над регионом. Что именно оказалось под прицелом в Белгородской области на этот раз – точно неизвестно.

Дым над Белгородской областью / Фотографии из пабликов

Гладков заявил, что пожары, которые вспыхнули в регионе в ходе атаки, якобы являются следствием прямых попаданий. Таким образом российский чиновник попытался заверить, что российская ПВО здесь якобы ни при чем, однако не стал на этом особо акцентировать.

Обратите внимание! Отсутствуют убедительные доказательства относительно того, что именно "прямые попадания", как написал Гладков, а не работа российской ПВО привела к 4 пострадавшим.

Как отметил губернатор Белгородщины, загорелись 4 дома, гараж и надворная постройка. Пожарные отправились укрощать пламя.

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Ранее телеграмм-каналы писали, что комбинат "Каменский" в Ростовской области России, где изготавливают топливо для ракетных двигателей, могли атаковать украинские "Нептуны". Обстрел, вероятно, привел к повреждению трубы газоснабжения и возгоранию травы.