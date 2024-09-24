У вівторок ввечері, 24 вересня, губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков написав, що двічі за день в регіоні працювала ППО, про що інформує 24 Канал.
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Постраждалі на Бєлгородщині
За словами російського чиновника, системи ППО збили над областю декілька цілей, але й не обійшлось без постраждалих. За попередньою інформацією, є чотири людини, які зазнали поранень.
На кадрах, що поширюють в мережі телеграм-канали, видно пожежу та густий стовп чорного диму, що підіймається над регіоном. Що саме опинилося під прицілом у Бєлгородській області цього разу – достеменно невідомо.
Дим над Бєлгородською областю / Світлини з пабліків
Гладков заявив, що пожежі, які спалахнули в регіоні в ході атаки, нібито є наслідком прямих влучань. У такий спосіб російський чиновник спробував запевнити, що російська ППО тут нібито ні до чого, однак не став на цьому особливо акцентувати.
Як зазначив губернатор Бєлгородщини, загорілися 4 будинки, гараж та надвірна споруда. Пожежники вирушили приборкувати полум'я.
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Раніше телеграм-канали писали, що комбінат "Кам'янський" у Ростовській області Росії, де виготовляють паливо для ракетних двигунів, могли атакувати українські "Нептуни". Обстріл, ймовірно, призвів до пошкодження труби газопостачання та займання трави.