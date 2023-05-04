Однако политтехнолог Борис Тизенгаузен отметил, что судя по взрыву и разрушению, которые беспилотники нанесли Кремлю, никакого "покушения" не было. Тем более, Путина ночью не было в Кремле. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Путину нужна причина

Однако политтехнолог обратит внимание на странные детали "покушения".

Какие-то люди в момент взрыва очутились на крыше Кремля. Понятно, что на крышу режимного объекта ночью кого-либо не пустят. Также очень хорошо снята картинка взрыва. Очевидно, что "Союзмультфильм" поработал,

– отметил Тизенгаузен.

Он уверен, что ни ГУР, ни СБУ, ни Украина вообще не имеют отношения к этому инциденту. Однако собеседник назвал 3 версии этой "атаки":

легализация ударов возмездия по центрам принятия решений, в частности, по Правительственному кварталу в Киеве;

"До 9 мая Россия не захватит Бахмут, а какая-то "картинка", небольшая "победа" российской власти нужна. И если бы они нанесли такие удары, то похвастались, что наконец ударили по Правительственному кварталу, хоть там и нет сейчас Зеленского", – отметил он.

отмена авиационного парада в Москве, ведь просто так не выпустить авиацию причин не достаточно. Хотя небо России и закрыто ПВО, но беспилотники все равно представляют реальную угрозу. Поэтому теперь Кремль может заявить, что лучше сократить парадные мероприятия в целях безопасности;

"Можно было бы не выпустить Путина, но вместо него, скорее всего, будет на параде двойник", - предположил Тизенгаузен.

Путину сейчас нужно показать условному мировому сообществу, что Украина эскалирует ситуацию. Теперь он будет снимать фильмы, как на самолеты подвешивают ракеты с тактическим ядерным оружием.

"Путину нужна причина, по которой он сможет официально угрожать ядерными ударами, в частности Украине. Тогда он сможет предъявить эту причину Китаю или другим своим условным партнерам, что на него напали и он теперь вынужден прибегать к ядерному шантажу", - уверен он.

Политтехнолог назвал версии "атаки" на Кремль: смотрите видео

Россия это не раз проходила

Политтехнолог утверждает, что за этими атаками стоят российские спецслужбы.

Россия это неоднократно проходила – в 1990-е взрывала собственные дома, чтобы морально подготовить население к войне в Чечне,

– подчеркнул собеседник.

В то же время он не согласен с версией американского Института изучения войны, что России эта "атака" может потребоваться для консолидации общества и новой мобилизации.

"Россиянам плевать, куда эти беспилотники прилетели. Даже если бы Кремль сгорел, это не подняло бы их боевой дух и не усилило желание пойти на войну", – отметил Борис Тизенгаузен.

Реакция на "атаку" на Кремль