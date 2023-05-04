Однак політтехнолог Борис Тизенгаузен зауважив, що судячи з вибуху та руйнуванню, які безпілотники завдали Кремлю, ніякого "замаху" не було. Тим більш, Путіна вночі не було в Кремлі. Про це він розповів 24 Каналу.

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Путіну потрібна причина

Проте політтехнолог зверну увагу на дивні деталі "замаху".

Якісь люди в момент вибуху опинились на даху Кремля. Зрозуміло, що на дах режимного об'єкта вночі будь-кого не пустять. Також дуже непогано знята картинка вибуху. Очевидно, що "Союзмультфільм" попрацював,

– зазначив Тизенгаузен.

Він впевнений, що ні ГУР, ні СБУ, ні Україна загалом не має стосунку до цього інциденту. Проте співрозмовник назвав 3 версії цієї "атаки":

легалізація ударів відплати по центрах ухвалювання рішень, зокрема по Урядовому кварталу в Києві;

"До 9 травня Росія не захопить Бахмут, а якась "картинка", невеличка "перемога" російській владі потрібна. І коли б вони завдали таких ударів, то похизувались, що нарешті вдарили по Урядовому кварталу, хоч там і немає зараз Зеленського", – відзначив він.

скасувати авіаційний парад в Москві, адже просто так не випустити авіацію не вистачає причин. Хоча небо Росії й закрито ППО, але безпілотники все одно є реальною загрозою. Тому Кремль може заявити, що краще скоротити парадні заходи з метою безпеки;

"Можна було б не випустити Путіна, але замість нього скоріш за все буде на параді двійник", – припустив Тизенгаузен.

Путіну зараз потрібно показати умовній світовій спільноті, що Україна ескалює ситуацію. Зараз він буде знімати фільми, як на літаки підвішують ракети з тактичною ядерною зброєю.

"Путіну потрібна причина, з якої він зможе офіційно загрожувати ядерними ударами, зокрема Україні. Тоді він зможе пред'явити цю причину Китаю чи іншим своїм умовним партнерам, що на нього напали і тепер він змушений вдаватися до ядерного шантажу", – впевнений він.

Політтехнолог назвав версії "атаки" на Кремль: дивіться відео

Росія це неодноразово проходила

Політтехнолог стверджує, що за цими атаками стоять російські спецслужби.

Росія це неодноразово проходила – в 1990-ті підривала власні будинки, щоб морально підготувати населення до війни в Чечні,

– наголосив співрозмовник.

Водночас він не згоден з версією американського Інституту вивчення війни, що Росії ця "атака" може бути потрібна для консолідації суспільства та нової мобілізації.

"Росіянам начхати, куди ці безпілотники прилетіли. Навіть, якби Кремль згорів, це не підняло б їхній бойовий дух та не посилило бажання піти на війну", – відзначив Борис Тизенгаузен.

Реакція на "атаку" на Кремль