В Воронежской области дроны атаковали НПЗ: где расположен поселок Анна
В Воронежской области России в ночь на 5 октября произошел пожар в результате атаки беспилотника. Инцидент произошел на нефтебазе ООО "Аннанефтепродукт", расположенной в поселке городского типа Анна.
24 Канал показывает на карте, где расположен поселок и непосредственно завод.
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За несколько часов до сообщений о пожаре в Аннинском районе, во всей Воронежской области была объявлена опасность атаки БпЛА .
Впоследствии россияне сообщили о взрывах на нефтебазе ООО "Аннанефтепродукт" в поселке городского типа Анна.
Поселок Анна Воронежской области на карте:
Пожар на нефтебазе "Аннанефтепродукт"
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что из-за падения сбитого якобы беспилотника вспыхнула пустая цистерна на территории нефтебазы.
Он отметил, что в Аннинском районе средства РЭБ якобы подавили украинские дроны, и "один из которых упал на территорию нефтебазы". Гусев заверил, что произошло "возгорание пустой цистерны", и "пострадавших нет", а на месте инцидента "работают пожарные расчеты".
НПЗ "Аннанефтепродукт" на карте: