В Воронежской области дроны атаковали НПЗ: где расположен поселок Анна

В Воронежской области России в ночь на 5 октября произошел пожар в результате атаки беспилотника. Инцидент произошел на нефтебазе ООО "Аннанефтепродукт", расположенной в поселке городского типа Анна.

24 Канал показывает на карте, где расположен поселок и непосредственно завод.

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За несколько часов до сообщений о пожаре в Аннинском районе, во всей Воронежской области была объявлена опасность атаки БпЛА .

Впоследствии россияне сообщили о взрывах на нефтебазе ООО "Аннанефтепродукт" в поселке городского типа Анна.

Поселок Анна Воронежской области на карте:

Пожар на нефтебазе "Аннанефтепродукт"

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что из-за падения сбитого якобы беспилотника вспыхнула пустая цистерна на территории нефтебазы.

Он отметил, что в Аннинском районе средства РЭБ якобы подавили украинские дроны, и "один из которых упал на территорию нефтебазы". Гусев заверил, что произошло "возгорание пустой цистерны", и "пострадавших нет", а на месте инцидента "работают пожарные расчеты".

НПЗ "Аннанефтепродукт" на карте: