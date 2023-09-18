Оккупанты утром атаковали Берислав с беспилотника, а затем обстреляли скорую с ранеными
Источник:Александр Прокудин
Российские оккупационные войска с утра 18 сентября запустили беспилотник со взрывчаткой на Берислав Херсонской области. В результате атаки пострадали 4 человека. Враг также обстрелял медиков, которые оказывали помощь раненым.
Оккупанты атаковали с беспилотника Берислав
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, оккупанты целенаправленно целили в скопление людей.
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Российские войска с утра атаковали Берислав с беспилотника. Пострадали четыре местных жителя. Оккупанты целенаправленно атаковали место скопления людей, сбросив взрывчатку вблизи местной автостанции,
– отметил глава ОВА.
Что известно о пострадавших
Прокудин также уточнил, что ранения получили три местных мужчины: 75, 56 и 73 года, а также 67-летняя женщина.
Все пострадавшие сейчас находятся в больнице. Медики оказывают им помощь, – добавил он.
Враг продолжил атаковать Николаевку
Также в ОВА сообщили, что россияне атаковали карету "скорой" в Николаевке с ранеными гражданскими.
В момент вражеского удара медики оказывали помощь раненым,
– говорится в сообщении.
Отмечают, что, по предварительной информации, фельдшер и водитель не пострадали. Повреждения получил служебный автомобиль.
Враг постоянно обстреливает Херсонщину
Также Прокудин рассказал о вечернем обстреле Николаевки в Херсонской области вчера, 17 сентября. Так, примерно в 21:00 оккупанты атаковали дома местных жителей. В результате атаки погиб 40-летний мужчина, еще один – ранен.
Заметим, что оккупанты всю ночь на 18 сентября атаковали Херсонскую область. В результате "прилета" по Херсону погиб 72-летний мужчина. Еще один – получил травмы, и ему медики оказали помощь на месте.
В Кизомысе было попадание в частный дом. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте. Мужчину 60 лет в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Под огнем была и Ольга. Там пострадала 63-летняя женщина – ее госпитализировали.