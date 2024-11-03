Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную гвардию Украины. Отмечается, что сбить дрон удалось гвардейцам 25 полка Северного объединения.

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Над Киевом сбили российский дрон

В НГУ написали, что профессиональные действия гвардейцев по охране воздушного пространства над столицей позволили уничтожить российский БпЛА без человеческих жертв и разрушений.

Гордимся нашими собратьями, которые защищают мирные украинские города, неутомимо отражая воздушные удары оккупантов!

– написали в Нацгвардии.

Военные сбили вражеский дрон из пулемета / Фото: Национальная гвардия

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

В ночь на 3 ноября российские войска атаковали управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской области, 96 "Шахедами" и беспилотниками неустановленного типа из направлений Брянск, Курск и Приморско-Ахтарск в России.

В результате отражения атаки на Киев было зафиксировано падение обломков в нескольких районах, в частности Шевченковском, Голосеевском районах города.