Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну гвардію України. Зазначається, що збити дрон вдалось гвардійцям 25 полку Північного об'єднання.
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Над Києвом збили російський дрон
В НГУ написали, що професійні дії гвардійців з охорони повітряного простору над столицею дозволили знищити російський БпЛА без людських жертв та руйнувань.
Пишаємося нашими побратимами, які захищають мирні українські міста, невтомно відбиваючи повітряні удари окупантів!
– написали в Нацгвардії.
Військові збили ворожий дрон з кулемета / Фото: Національна гвардія
До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
В ніч на 3 листопада російські війська атакували керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області, 96 "Шахедами" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ у Росії.
Внаслідок відбиття атаки на Київ було зафіксовано падіння уламків у кількох районах, зокрема Шевченківському, Голосіївському районах міста.