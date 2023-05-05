По мнению политтехнолога Михаила Шейтельмана, актуален только последний вариант. Такое мнение он выразил 24 Каналу.

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Единственный риск – ядерка

Как подчеркнул политтехнолог, мобилизация уже объявлена и продолжается. Сейчас российское руководство может забирать в армию кого угодно в любом количестве. В указе не указана конкретная цифра.

В прошлый раз им не понадобился повод, просто взяли и объявили. Более того, сейчас они приняли закон об электронных повестках, и от этой службы почти не уклониться. Будь добр, иди!,

– акцентировал Шейтельман.

Что касается более мощных ударов по Киеву, в столицу уже прилетали все виды оружия. В частности, оккупанты активно обстреливали город "Искандерами", особенно в начале войны. Тогда они думали, что возьмут "Киев за 3 дня", поэтому не экономили эти ракеты. Затем они стали прилетать реже.

"Кинжалами", "Искандерами" и крылатыми ракетами по столице уже били. У россиян нет никакого нового оружия, сверхоружия или больших запасов,

– говорит политтехнолог.

У них нет других инструментов, чем те, которые они уже используют. Враг применяет абсолютно все. К сожалению, крылатыми ракетами россияне обстреливали нашу территорию, обстреливают и будут обстреливать. Так что ракеты, которые должны прилететь в Украину, все равно прилетят – будь то сегодня, будь то завтра.

Единственный реальный риск – применение ядерного оружия. Это то, чего они еще не делали,

– заметил Михаил Шейтельман.

Правда, есть интересный нюанс. Дмитрий Медведев, главный апологет ядерных бомбардировок, который лично угрожал нескольким странам ударами, на этот раз такого не предложил.

"Он заткнулся с этим ядерным оружием. Похоже, тоже понял, что нужно бояться. Он – заместитель секретаря совета безопасности. Попал в купол – туда, где его рабочее место. Он понял, что может доболтаться", – резюмировал Шейтельман.

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