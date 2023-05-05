На думку політтехнолога Михайла Шейтельмана, актуальний лише останній варіант. Таку думку він висловив 24 Каналу.

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Єдиний ризик – ядерка

Як підкреслив політтехнолог, мобілізація вже оголошена і триває. Зараз російське керівництво може забирати в армію кого завгодно у будь-якій кількості. В указі не зазначена конкретна цифра.

Минулого разу їм не знадобився привід, просто взяли й оголосили. Ба більше, зараз вони прийняли закон про електронні повістки, і від цієї служби майже не ухилитися. Будь ласкавий, йди!,

– акцентував Шейтельман.

Що ж до "потужніших" ударів по Києву, у столицю вже прилітали усі види зброї. Зокрема, окупанти активно обстрілювали місто "Іскандерам", особливо на початку війни. Тоді вони думали, що візьмуть "Київ за 3 дні", тож не економили ці ракети. Потім вони стали прилітати рідше.

"Кинджалами", "Іскандерами" й крилатими ракетами по столиці вже били. У росіян немає жодної нової зброї, надзброї чи великих запасів,

– говорить політтехнолог.

У них немає інших інструментів, аніж ті, які вони вже використовують. Ворог застосовує абсолютно усе. На жаль, крилатими ракетами росіяни обстрілювали нашу територію, обстрілюють і будуть обстрілювати. Тож ракети, які мають прилетіти в Україну, все одно прилетять – чи то сьогодні, чи то завтра.

Єдиний реальний ризик – застосування ядерної зброї. Це те, чого вони ще не робили,

– зауважив Михайло Шейтельман.

Щоправда, є цікавий нюанс. Дмітрій Мєдвєдєв, головний апологет ядерних бомбардувань, який особисто погрожував декільком країнам ударами, цього разу такого не запропонував.

"Він заткнувся з цією ядерною зброєю. Схоже, також зрозумів, що потрібно боятися. Він – заступник секретаря ради безпеки. Потрапило у купол – туди, де його робоче місце. Він зрозумів, що може добазікатися," – резюмував Шейтельман.

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