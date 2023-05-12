Именно они начали войну против нас, – Данилов об "атаке беспилотниками" на Кремль

Алексей Данилов заявил, что обвинять Украину в "атаке беспилотниками" не имеет никакого значения. Он подчеркнул, что именно Россия развязала войну против Украины.

Ночью 3 мая вблизи Кремля раздались мощные взрывы. Россияне начали скулить, что "святыню" якобы "атаковали беспилотники", а обвинили во всей Украине. В интервью секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что Россия пытается обвинить других в своих проблемах.

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"Россию войну никто не объявлял"

В интервью предположили, что "атака беспилотников" на Кремль может спровоцировать более жестокие удары по территории Украины. Тем не менее, Данилов подчеркнул, что именно Россия начала войну против Украины в 2014 году, а сейчас страна-агрессорка пытается обвинить во внутренних проблемах кого-то другого.

Мы ни на кого не нападали, напротив, нападение совершено на наши земли и территории, закрепленные в международных документах в 1991 году. Если кто-то хочет обвинить кого-то в будущем распаде своей страны, то это его проблема, а не наша,

– подчеркнул Данилов.

Комментируя угрозу применения оккупантами ядерки, секретарь СНБО отметил, что Россия может сделать "во что бы то ни стало". Однако, применив ядерное оружие, россияне получат совсем другую реакцию от всего мира.

Россия и Иран продолжают сотрудничать в вопросе беспилотников. Данилов подчеркнул, что это вопрос мирового сообщества, ведь Иран находится под санкциями с 1979 года.

"И если, будучи под санкциями, он может производить беспилотники с использованием комплектующих ведущих мировых производителей, то кому следует задавать вопросы и кто должен на них отвечать? Мы бы очень хотели, чтобы не было двойных стандартов и чтобы все страны без исключения соблюдали международные правила", – заявил Данилов.

Украина планирует закончить войну к зиме

Данилов заявил, что деоккупация всех украинских территорий является общим планом для всех. Однако на это нужно время, ведь война – это сложное дело.

Вместе с тем, украинские военные имеют поручение освободить все территории государства, включая Крым, от оккупантов. И согласно планам, завершение войны может состояться до зимы 2023 года.

"Они сделают это вместе с нашим народом. Остается только ждать, набраться терпения и победа будет за нами", – подчеркнул секретарь СНБО.

Информация о контрнаступлении ВСУ чрезвычайно тайна, из-за чего некоторые партнеры Украины недовольны. Сейчас у украинских военных несколько вариантов, как будет происходить контрнаступление. Однако конечный план операции будет утверждать только Верховный главнокомандующий.