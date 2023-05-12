Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на слова спикера Кремля Дмитрия Пескова. Последний, комментируя передачу Украине ракет Storm Shadow, сказал, что это будет "требовать адекватного ответа" от российских военных.

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Данилов анонсировал встречу оккупантов с передовыми технологиями

По словам Данилов, кремлевский диктатор в войне против Украины уже использовал все, что мог. Следовательно, угрозы со стороны Кремля – пустые разговоры.

Все попытки России запугать украинцев и мир так называемым "адекватным ответом" – это разговоры с самими собой. Все, что Путин мог использовать, он использовал,

– написал секретарь СНБО в фейсбуке.

Алексей Данилов предостерег, что для России только начинается самое плохое. В частности, оккупантов ждет встреча с передовыми технологиями, однако не смартфонами.

"А для России хуже всего начинается. Россия без западных разработок и инвестиций – страна-фейк. Впереди россиян ждет много "приятных" встреч с передовыми технологиями и это будут не смартфоны", – иронически резюмировал секретарь СНБО.

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