Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов відреагував на слова речника Кремля Дмітрія Пєскова. Останній, коментуючи передачу Україні ракет Storm Shadow, сказав, що це "вимагатиме адекватної відповіді" від російських військових
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Данілов анонсував зустріч окупантів з передовими технологіями
За словами Данілов, кремлівський диктатор у війні проти України вже використав все, що міг. Відтак, погрози з боку Кремля – пусті балачки.
Всі спроби Росії залякати українців і світ так званою "адекватною відповіддю" – це розмови з самими собою. Все, що Путін міг використати, він використав,
– написав секретар РНБО у фейсбуці.
Олексій Данілов застеріг, що для Росії тільки починається найгірше. Зокрема, окупантів чекає зустріч з передовими технологіями, однак не смартфонами.
"А для Росії найгірше тільки починається. Росія без західних розробок та інвестицій – країна-фейк. Попереду росіян чекає багато "приємних" зустрічей із передовими технологіями і це будуть не смартфони", – іронічно резюмував секретар РНБО.
Україна отримає ракети Storm Shadow: що відомо
- У четвер, 11 травня, міністр оборони Британії Бен Воллес повідомив про рішення Лондона передати Україні крилаті ракети Storm Shadow. Наразі в Україні не підтверджували, що вже отримали ці ракети.
- Радіус дії Storm Shadow складає щонайменше 250 кілометрів. Однак вони здатні бити й на більші відстані – понад 500 кілометрів. Яку саме версію Storm Shadow отримає Україна – в Лондоні не повідомили.
- Чимало експертів зазначають, що передача Storm Shadow "змінює правила гри". Річ у тім, відтепер у Росії на окупованих територіях не залишилося безпечних місць у глибокому тилу.
- Україна зможе вражати військові бази та логістичні центри російських окупантів, в тому числі сакральний для Кремля Кримський міст. При цьому в Києві наголошують, що не мають на меті завдавати ударів по території Росії.