Российские телерам-каналы публикуют фото, которые им прислали очевидцы. Также отмечают, что в Белгороде якобы работала российская ПВО.

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И похоже, что россияне таки действительно отражали ночью атаку.



В Белгороде работала российская ПВО / Фото с телеграмм-каналов



Следы в небе над Белгородом сегодня утром / Фото из телеграмм-каналов

Есть повреждения

Впоследствии об атаке сообщили местные власти. В частности, губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков заявил якобы в городе есть повреждения различной степени. При этом добавил, что "несущие конструкции зданий не пострадали". Мол, это большое достижение российской дырявой противовоздушной обороны.



Жители Белгорода под утро слышали звуки взрывов / Фото с тг-каналов

Также традиционно власти заявили, что жертв и пострадавших в результате ночных взрывов и падения обломков – нет.

В Белгороде находят обломки дронов / Фото с тг-каналов

Дело в том, что в 5 утра в городе сообщали о громких взрывах, а очевидцы жаловались на дождь из обломков.

Кроме того, утром были зафиксированы прилеты возле села Шопино Белгородской области.

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