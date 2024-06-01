Об этом сообщил мониторинговый телеграмм-канал "Крымский ветер", передает 24 Канал.
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Пожар в Анапе
Спутник зафиксировал два мощных очага возгорания на компрессорной станции. Ожидаемо, в официальных российских СМИ сообщений об этом не было.
Добрые беспилотники посетили? Или россияне снова курят в неположенных местах?
– намекает мониторинговая группа.
Стоит отметить, компрессорная станция "Русская" – это начало газопровода "Турецкий поток".
Спутниковые снимки компрессорной станции возле Анапы / Фото: "Крымский ветер"
Тревожной также выдалась ночь в Белгороде
- "Тревожной" выдалась ночь на 1 июня для россиян. Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе была объявлена в 00:25. Уже через 5 минут начала поступать информация о первых взрывах.
- Российские СМИ сообщают, что сначала около 20 взрывов, впоследствии прозвучало столько же. Суммарно над Белгородом было слышно около 40 взрывов за 15 минут.
- Местный глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что без света остались два села в Белгородской области. В то же время пропагандисты традиционно заявили о работе "пе-ве-о" над городом.