Про це повідомив моніторинговий телеграм-канал "Кримський вітер", передає 24 Канал.
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Пожежа в Анапі
Супутник зафіксував два потужні вогнища займання на компресорній станції. Очікувано, в офіційних російських ЗМІ повідомлень про це не було.
Добрі безпілотники відвідали? Чи росіяни знову курять у недозволених місцях?
– натякає моніторингова група.
Варто зазначити, компресорна станція "Русская" – це початок газопроводу "Турецький потік".
"Турецький потік" – це міжнародний газопровід, що проходить по дну Чорного моря з Анапського району Росії до Туреччини. Він є заміною скасованого проєкту "Південного потоку".
Супутникові знімки компресорної станції біля Анапи / Фото: "Кримський вітер"
Тривожною також видалася ніч в Бєлгороді
- "Тривожною" видалася ніч на 1 червня для росіян. Ракетну небезпеку в Білгороді та Білгородському районі було оголошено о 00:25. Вже за 5 хвилин почала надходити інформація про перші вибухи.
- Російські ЗМІ повідомляють, що спочатку близько 20 вибухів, згодом пролунало стільки ж. Сумарно над Бєлгородом було чути близько 40 вибухів за 15 хвилин.
- Місцевий голова регіону В’ячєслав Гладков повідомив, що без світла залишилися два села у Білгородській області. Водночас пропагандисти традиційно заявили про роботу "пе-ве-о" над містом.