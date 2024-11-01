О "результативности" российской пво сложно судить. Зато, если ориентироваться на официальные отчеты российских властей, ночь была неспокойная.
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Так, глава Курской области Смирнов заявил, что с 19.00 31 октября до 00.30 1 ноября в небе над регионом был сбит 61 украинский беспилотник самолетного типа.
А вот российское минобороны заявило, что якобы дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 83 украинских беспилотника.
Россияне отчитались о сбитии:
- 36 БПЛА над территорией Курской области,
- 20 – над территорией Брянской области,
- 12 – над территорией Республики Крым,
- 8 – над территорией Воронежской области,
- 4 – над территорией Орловской области,
- 3 – над территорией Белгородской области.
К слову, вечером в четверг, 31 октября, дроны атаковали топливно-энергетические заводы в Башкортостане, а в ночь на 1 ноября беспилотник якобы повредил многоэтажку в Брянске