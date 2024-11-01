Про "результативність" російської пво складно судити. Натомість, якщо орієнтуватись на офіційні звіті російської влади, ніч була неспокійна.

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Так, голова Курської області Смирнов заявив, що з 19.00 31 жовтня до 00.30 1 листопада в небі над регіоном було збито 61 український безпілотник літакового типу.

А ось російське міноборони заявило, що нібито черговими засобами ППО було перехоплено і знищено 83 українських безпілотнків.

Росіяни прозвітували про збиття:

36 БПЛА над територією Курської області,

20 – над територією Брянської області,

12 – над територією Республіки Крим,

8 – над територією Воронезької області,

4 – над територією Орловської області,

3 – над територією Бєлгородської області.

До слова, ввечері у четвер, 31 жовтня, дрони атакували паливно-енергетичні заводи в Башкортостані, а в ніч на 1 листопада безпілотник нібито пошкодив багатоповерхівку у Брянську