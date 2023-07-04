Мэр Москвы Собянин заявил, что все беспилотники были сбиты. Заметим, что здесь уже не слишком сходится, потому что сначала российские СМИ писали о попадании в сарай. Также известно, что один из дронов-камикадзе атаковал воинскую часть в городе Кубинка. Как реагируют на это действо россияне, собрал 24 Канал.

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Утром под Москвой раздавались взрывы

Пропагандисты сообщают, что в результате атаки вспыхнул соседский сарай. О других повреждениях в районе "нашествия беспилотников" якобы нет.

Мэр Москвы Собянин заявил, что беспилотники были нацелены на Новую Москву и Московскую область. Во время налета "птичек" россиянам пришлось закрыть аэропорт Внуково.

В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов. В 8:00 утра ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково снимаются. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах происшествия,

– сказал Собянин.

Захарова цинично назвала утренний "хлопок" актом "терроризма"

Пресс-атташе МИД России Мария Захарова цинично заявила о том, что это сделала Украина. Якобы так называемый "киевский режим" атаковал гражданские объекты. Попутно она обвинила страны-члены Совбеза ООН в финансировании терроризма.

Попытка киевского режима атаковать район, где расположены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе аэропорт, принимающий кстати и зарубежные рейсы – очередной акт терроризма. Учитывая, что эти теракты Зеленский совершает поставленным Западом или на западные средства закупленным оружием, это терроризм международный. Мировое сообщество должно осознать, что США, Британия, Франция – постоянные члены СБ ООН – финансируют террористический режим,

– заявила она.

Как реагируют гражданские россияне

Россияне также с пеной у рта кричат об акте терроризма со стороны ВСУ. Часть требует нанести удары по Киеву, другая часть даже видит в этом "угрозу международной безопасности".

Лишь один человек в комментариях к одному из постов отметил, что эти БПЛА запускались где-то из Подмосковья, однако это сообщение все проигнорировали. Ведь думать им довольно сложно, остается демонизировать украинцев.