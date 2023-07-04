Мер Москви Собянін заявив, що всі безпілотники були збиті. Зауважимо, що тут вже не надто сходиться, тому що спершу російські ЗМІ писали про влучання в сарай. Також відомо, що один з дронів-камікадзе атакував військову частину у місті Кубинка. Як реагують на це дійство росіяни, зібрав 24 Канал.

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Зранку під Москвою лунали вибухи

Пропагандисти повідомляють, що внаслідок атаки спалахнув сусідський сарай. Про інші пошкодження у районі "нашестя безпілотників" нібито немає.

Мер Москви Собянін заявив, що безпілотники були націлені на Нову Москву та Московську область. Під час нальоту "пташок" росіянам довелось закрити аеропорт Внуково.

З метою безпеки з аеропорту Внуково тимчасово перенаправлено частину рейсів. О 8.00 ранку обмеження на польоти в районі аеропорту Внуково знімаються. Жертв і постраждалих немає, екстрені служби працюють на місцях події,

– сказав Собянін.

Захарова цинічно назвала ранкову "бавовну" актом "тероризму"

Пресаташе МЗС Росія Марія Захарова цинічно заявила про те, що це зробила Україна. Мовляв, так званик "київський режим" атакував цивільні об'єкти. Принагідно вона звинуватила країни-члени Радбезу ООН в фінансуванні тероризму.

Спроба київського режиму атакувати район, де розташовані об'єкти цивільної інфраструктури, у тому числі аеропорт, який приймає до речі та закордонні рейси – черговий акт тероризму. З огляду на те, що ці теракти Зеленський здійснює поставленим Заходом або на західні кошти закупленою зброєю, то це тероризм міжнародний. Світова спільнота має усвідомити, що США, Британія, Франція – постійні члени РБ ООН – фінансують терористичний режим,

– заявила вона.

Як реагують цивільні росіяни

Росіяни також з піною біля рота кричать про акт тероризму з боку ЗСУ. Частина вимагає завдати ударів по Києву, інша частина навіть вбачає у цьому "загрозу міжнародній безпеці".

Лиш одна людина в коментарях до одного з дописів зауважила, що ці БпЛА запускались десь із Підмосков'я, проте це повідомлення всі проігнорували. Адже думати їм доволі складно, залишається демонізувати українців.