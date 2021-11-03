Атака боевиками одного из крупнейших военных госпиталей Афганистана: в ЕС отреагировали

Боевики ИГ атаковали один из крупнейших военных госпиталей Афганистана. В Евросоюзе заявили, что это противоречит международному гуманитарному праву.

А также является "серьезным нарушением исламских ценностей". Об этом Питер Стано написал 2 ноября в Твиттере.

Читайте больше Вблизи военного госпиталя в Кабуле прогремели взрывы: по меньшей мере 19 жертв

Евросоюз осудил смертельную атаку боевиков ИГ в Афганистане

Главный представитель по внешним связям Евросоюза Питер Стано осудил действия боевиков.

Террористическое нападение на военный госпиталь в Кабуле противоречит международному гуманитарному праву и является серьезным нарушением исламских ценностей,

– пояснил Стано.

Добавил, что "продолжающиеся террористические нападения являются серьезным препятствием на пути к миру и безопасности в Афганистане".

Коротко об атаке ИГ в военном госпитале Афганистана