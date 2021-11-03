Атака боевиками одного из крупнейших военных госпиталей Афганистана: в ЕС отреагировали

3 ноября 2021 , 09:28
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твитер Питера Стано

Боевики ИГ атаковали один из крупнейших военных госпиталей Афганистана. В Евросоюзе заявили, что это противоречит международному гуманитарному праву.

А также является "серьезным нарушением исламских ценностей". Об этом Питер Стано написал 2 ноября в Твиттере.

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Евросоюз осудил смертельную атаку боевиков ИГ в Афганистане

Главный представитель по внешним связям Евросоюза Питер Стано осудил действия боевиков.

Террористическое нападение на военный госпиталь в Кабуле противоречит международному гуманитарному праву и является серьезным нарушением исламских ценностей,
 –  пояснил Стано.

Добавил, что "продолжающиеся террористические нападения являются серьезным препятствием на пути к миру и безопасности в Афганистане".

Коротко об атаке ИГ в военном госпитале Афганистана

  • 2 ноября возле одного из крупнейших военных госпиталей прогремели 2 мощных взрыва и произошла стрельба.
  • В результате инцидентов погибли по меньшей мере 19 человек, еще 47 получили ранения.
  • Издание Sky News Arabia написало, что нападение совершила террористическая организация "Исламское государство". Очевидцы утверждают, что несколько боевиков ворвались в здание больницы и устроили драку с талибами.
Автор: Діана Квасневська