А також є "серйозним порушенням ісламських цінностей". Про це Пітер Стано написав 2 листопада у твітері.

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Євросоюз засудив смертельну атаку бойовиків ІД в Афганістані

Головний представник із зовнішніх зв'язків Євросоюзу Пітер Стано засуди дії бойовиків.

Терористичний напад на військовий госпіталь в Кабулі суперечить міжнародному гуманітарному праву і є серйозним порушенням ісламських цінностей,

– пояснив Стано.

Додав, що "триваючі терористичні напади є серйозною перешкодою на шляху до миру і безпеки в Афганістані".

Коротко про атаку ІД у військовому госпіталі Афганістану