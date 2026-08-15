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Куда летят российские дроны?

В каких областях была объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

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23:38, 15 августа

Ударные БПЛА в районе Очакова с Черного моря.

23:37, 15 августа

Ударные БПЛА в Николаевской области в районе Домановки, курс – северо-западный.

БПЛА над Веселиновым с юга.

22:38, 15 августа

Ударные БПЛА в Николаевской области в районе Березанки, курс – северный.