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Ударные БПЛА в районе Очакова с Черного моря. Ударные БПЛА в Николаевской области в районе Домановки, курс – северо-западный. БПЛА над Веселиновым с юга. Ударные БПЛА в Николаевской области в районе Березанки, курс – северный.23:38, 15 августа23:37, 15 августа22:38, 15 августа
Ударные БПЛА в районе Очакова с Черного моря.
Ударные БПЛА в Николаевской области в районе Домановки, курс – северо-западный.
БПЛА над Веселиновым с юга.
Ударные БПЛА в Николаевской области в районе Березанки, курс – северный.