5 мая, 00:14
Россияне в очередной раз запустили "Шахеды": для каких областей есть угроза
Основні тези
- В ночь на 5 мая российские войска запустили по Украине ударные БпЛА.
- В ряде областей Украины уже объявили воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов".
В ночь на 5 мая российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные БпЛА. Из-за угрозы вражеских беспилотников в ряде областей объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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В каких областях есть угроза "Шахедов"
Группа вражеских ударных БПЛА из Белгородской области России движется на юг Сумщины.
00:07, 05 мая
Группа вражеских ударных БПЛА из Белгородской области России движется на юг Сумщины.