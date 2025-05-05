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24 Канал Новости Украины Россияне в очередной раз запустили "Шахеды": для каких областей есть угроза
5 мая, 00:14
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Россияне в очередной раз запустили "Шахеды": для каких областей есть угроза

Полина Буянова
Основні тези
  • В ночь на 5 мая российские войска запустили по Украине ударные БпЛА.
  • В ряде областей Украины уже объявили воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов".

В ночь на 5 мая российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные БпЛА. Из-за угрозы вражеских беспилотников в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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В каких областях есть угроза "Шахедов"

00:07, 05 мая

Группа вражеских ударных БПЛА из Белгородской области России движется на юг Сумщины.