Под атакой, пишут местные, был аэродром Мариновка. 24 Канал пересказывает, что известно на данный момент.

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Налет БПЛА на аэродром Мариновка в Волгоградской области: что известно

В ночь на 21 марта в небе Волгоградской области заметили десятки дронов, впоследствии там прозвучала серия взрывов. По словам очевидцев, по меньшей мере семь таких мощных звуков зафиксировали в районе аэродрома Мариновка.

От взрывной волны в домах дрожали стекла, а жители жаловались на яркие вспышки в небе. Сейчас официальной информации от российских силовых структур по инциденту нет.

Но телеграм-сообщество убеждает, что это была массированная атака беспилотников. Российские мониторинговые каналы сообщали о пролете в сторону Волгоградской области не менее 15 моторных и 2 реактивных дронов. А некоторые даже писали о 23 сбитых.

Детальной информации о возможных разрушениях пока нет. Российские пропагандистские ресурсы неохотно комментируют ситуацию.

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