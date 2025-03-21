Під атакою, пишуть місцеві, був аеродром Маринівка. 24 Канал переказує, що відомо на цей момент.

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Наліт БпЛА на аеродром Маринівка у Волгоградській області: що відомо

У ніч на 21 березня у небі Волгоградської області помітили десятки дронів, згодом там пролунала серія вибухів. За словами очевидців, щонайменше сім таких потужних звуків зафіксували в районі аеродрому Маринівка.

Від вибухової хвилі у будинках тремтіли шибки, а жителі скаржилися на яскраві спалахи в небі. Наразі офіційної інформації від російських силових структур щодо інциденту немає.

Але телеграм-спільнота переконує, що це була масована атака безпілотників. Російські моніторингові канали повідомляли про проліт у бік Волгоградської області щонайменше 15 моторних і 2 реактивних дронів. А дехто навіть писав про 23 збиті.

Детальної інформації про можливі руйнування поки немає. Російські пропагандистські ресурси неохоче коментують ситуацію.

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