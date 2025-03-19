Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час пресконференції разом із президентом Фінляндії Александром Стуббом.

До теми Війна – це сутність Путіна, – Зеленський наголосив на необхідності гарантій безпеки для України

Коли Україна припинить атакувати об'єкти Росії

Володимир Зеленський заявив, що лише одних слів Владіміра Путіна про те, що він нібито припинить атакувати українські енергооб'єкти, недостатньо. Український лідер підкреслив, що для цього дійсно потрібен контроль.

Ми вважаємо на сьогодні, що суб'єктом цього контролю мають бути Сполучені Штати Америки. І, відповідно, якщо у нас буде така домовленість, буде список об'єктів, він у нас знову таки є, цивільних об'єктів, енергооб'єктів. Цей список ми обов'язково підготуємо і дамо нашим партнерам,

– сказав президент.

Зрештою український лідер наголосив, що якщо росіяни не будуть бити по українських об'єктах, то і наші захисники не влучатимуть у ворожі об'єкти.

До слова, під час телефонної розмови з Дональдом Трампом Владімір Путін нібито підтримав ідею американського президента про взаємну 30-денну відмову від ударів по енергетиці. Однак уже тієї ж самої ночі завдав атаки по енергооб'єктах у Донецькій області та Дніпропетровщині.