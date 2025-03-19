Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время пресс-конференции вместе с президентом Финляндии Александром Стуббом.

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Когда Украина прекратит атаковать объекты России

Владимир Зеленский заявил, что только одних слов Владимира Путина, что он якобы прекратит атаковать украинские энергообъекты, недостаточно. Украинский лидер подчеркнул, что для этого действительно нужен контроль.

Мы считаем на сегодня, что субъектом этого контроля должны быть Соединенные Штаты Америки. И, соответственно, если у нас будет такая договоренность, будет список объектов, он у нас опять таки есть, гражданских объектов, энергообъектов. Этот список мы обязательно подготовим и дадим нашим партнерам,

– сказал президент.

В конце концов украинский лидер отметил, что если россияне не будут бить по украинским объектам, то и наши защитники не будут попадать во вражеские объекты.

К слову, во время телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин якобы поддержал идею американского президента о взаимном 30-дневном отказе от ударов по энергетике. Однако уже той же самой ночью нанес атаки по энергообъектам в Донецкой области и Днепропетровской области.