В Днепре один из БпЛА попал в крышу государственного медицинского университета: есть угроза обвала

В ночь на 17 апреля российские войска совершили массированную атаку беспилотниками на Днепр. В результате вражеского удара был поврежден один из корпусов и общежития медицинского университета.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне Днепр.

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В Днепре вражеские БпЛА повредили здание университета

Ночью 17 апреля российский беспилотник попал в крышу медицинского университета. По словам ректора учебного заведения Татьяны Перцевой, часть корпуса полностью разрушена, еще в одной – повылетали окна в результате атаки.

Сейчас ликвидируем, вывозим. Все работают: студенты, преподаватели. Ждем помощи. Студентов перевели на онлайн-обучение. Очень серьезные повреждения. Раненых среди студентов нет,

– рассказала ректор.

Проректор университета Виктор Самко добавил, что были разбиты кабинеты, где хранились ценные экспонаты, и библиотека на более 52 тысяч книг – к сожалению, большинство экземпляров библиотечного фонда было повреждено.

В здании медицинского университета было повреждено несколько этажей / Фото: Суспильне Днепр

По словам проректора, сейчас есть угроза обвала конструкций на нижние этажи.

К тому же во время атаки был поврежден анатомический музей университета, в частности витражи на окнах и внутреннее убранство. Экспонаты, которые размещались за стеклянными перегородками, повреждений не получили.

В Днепре пострадал анатомический музей медицинского университета / Фото: Суспильне Днепр

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Напомним, по данным местной власти, в результате атаки беспилотников в Днепре погибли три человека. Среди них – молодая девушка, а также женщина старшего возраста. О третьей жертве пока ничего не известно.