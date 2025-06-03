В Харькове есть попадание FPV-дрона: есть ли пострадавшие

Россияне атаковали Харьков беспилотниками. Мэр города заявил о попадании дрона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Игоря Терехова.

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Что известно о попадании дрона в Харькове

Игорь Терехов сообщил, что есть прилет вражеского FPV-дрона на выезде из Харькова, на границе города и области.

Он пояснил, что по состоянию на 12:58 информация о пострадавших не поступала.

В ночь на 3 июня россияне запустили по Украине 112 ударных БпЛА и имитаторов разных типов по направлениям Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и оккупированного Крыма. Основными направлениями удара были Черниговщина, Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Одесщина и Донбасса.

Какие последствия атаки в других областях

Оккупанты ударили по Одессе "Шахедами" ночью. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, сгорели автомобили. "Ранения получили пять человек. Один из них госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Другим помощь была оказана на месте", - детализировал Олег Кипер.

В Полтавской области обломки БПЛА повредили бездействующее комппредприятие – там вспыхнул пожар. Пострадавших среди населения нет.

Утром россияне ударили по центру Сум. Известно о более 20 пострадавших, из них – трое детей. Погиб человек.