В Черкассах из-за атаки "Шахедов" повреждена инфраструктура: горожан призывают отключить газ

В течение 28 апреля российская армия атаковала Черкассы дронами-камикадзе. В городе поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Анатолия Бондаренко.

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Что известно о последствиях атаки дронов

Анатолий Бондаренко рассказал, что после длительной атаки "Шахедами" в Черкассах поврежден объект инфраструктуры. Городской голова обратился к горожанам с призывом не пользоваться газовыми приборами из-за аварийных работ.

На одном из объектов газоснабжения аварийные работы. Прошу срочно выключить все газовые приборы и не пользоваться газом в частных домах,

– подчеркнул Бондаренко.

Он добавил, что более подробную информацию обязательно сообщат в течение дня.

Руководитель ОВА Игорь Табурец также попросил не пользоваться газовыми приборами жителей близлежащих к Черкассам населенных пунктов – Хутора, Слобода, Вергуны, Нечаевка, Геронимовка, Хацки.

Заметим, что в целом, по информации местных телеграмм-каналов, город атаковали по меньшей мере 10 вражеских "Шахедов". Над городом поднимался столб черного дыма.