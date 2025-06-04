В больнице Чернигова умер 23-летний парень, которого госпитализировали после атаки "Шахедов"

В реанимации Черниговской городской больницы №2 умер 23-летний парень, который был ранен во время российской атаки в ночь на 3 июня.

Об этом в комментарии Суспильному рассказал гендиректор медучреждения Владислав Кухар, передает 24 Канал.

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Что известно о раненых из-за атаки на Чернигов

Утром 3 июня в Черниговскую городскую больницу №2 доставили трех травмированных людей – двух женщин и одного мужчину. После осмотра врачей оказалось, что одна из женщин нуждается в амбулаторном лечении. Другая женщина и мужчина были в состоянии средней и тяжелой степеней тяжести соответственно.

Мужчина умер ночью. Его травмы были почти несовместимы с жизнью,

– сообщил Кухар утром 4 июня.

Женщина, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести, пока стабильна. Пациентка еще в ближайшее время будет находиться в больнице под наблюдением специалистов.

Заметим, по данным ОВА в ночь на 3 июня в Чернигове зафиксированы повреждения многоэтажек, школы, нескольких магазинов, остановки, домов в частном жилом секторе. Кроме этого, оккупанты также попали в промышленное предприятие.