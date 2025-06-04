Про це у коментарі Суспільному розповів гендиректор медзакладу Владислав Кухар, передає 24 Канал.

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Що відомо про поранених через атаку на Чернігів

Вранці 3 червня до Чернігівської міської лікарні №2 доправили трьох травмованих людей – двох жінок та одного чоловіка. Після огляду лікарів виявилося, що одна з жінок потребує амбулаторного лікування. Інша жінка та чоловік були у стані середнього та важкого ступенів тяжкості відповідно.

Чоловік помер вночі. Його травми були майже несумісні з життям,

– повідомив Кухар вранці 4 червня.

Жінка, яку госпіталізували у стані середньої тяжкості, наразі стабільна. Пацієнтка ще найближчим часом перебуватиме у лікарні під наглядом фахівців.

Зауважимо, за данними ОВА у ніч проти 3 червня у Чернігові зафіксовані пошкодження багатоповерхівок, школи, кількох магазинів, зупинки, будинків у приватному житловому секторі. Крім цього, окупанти також влучили у промислове підприємство.