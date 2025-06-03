Крім цього, пошкоджена також і п'ятиповерхівка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

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Є постраждалі

За словами Брижинського, на місці події розгорнуто штаб з ліквідації наслідків. Там вже працюють аварійні служби. Щонайменше дві людини отримали легкі поранення, медики надають їм усю необхідну допомогу.

Близько 2:30 начальник МВА уточнив, що одна людина отримала тяжкі поранення – вона направлена до медичного закладу. Друга – отримала поранення середньої тяжкості.