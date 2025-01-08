По какому важному объекту могло прилететь во время атаки на Энгельс в России: показываем на карте
Российский город Энгельс в Саратовской области ночью 8 января массированно атаковали БПЛА. Там расположена военная база, откуда взлетают Ту-95МС для обстрелов Украины.
Местные публиковали кадры взрывов и пожара в Энгельсе. Куда, вероятно, могло прилететь во время удара, 24 Канал показывает на карте.
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Где расположен атакованный в Энгельсе объект
По данным СМИ, место удара по Энгельсу на карте – 51°26'12.8 "N 46°05'26.3 "E.
Куда прилетело в Энгельсе: смотрите на карте
Там расположен комбинат "Кристалл" Росрезерва. Это федеральное казенное учреждение, где хранилось авиационное топливо для авиабазы "Энгельс-2".
Пожар на комбинате "Кристалл": смотрите видео
Благодаря опубликованному видео и панорамным картам Google удалось подтвердить, что именно там произошло возгорание.
В Энгельсе горит комбинат "Кристалл" / Скриншоты 24 канала
На месте развернули оперативный штаб. Власти уверяют, что якобы имеют достаточно сил и средств для локализации пожара.
Позже в Генштабе подтвердили удар по нефтебазе в Энгельсе. Более подробная информация о последствиях боевой работы украинских БПЛА уточняется.