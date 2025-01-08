По какому важному объекту могло прилететь во время атаки на Энгельс в России: показываем на карте

Российский город Энгельс в Саратовской области ночью 8 января массированно атаковали БПЛА. Там расположена военная база, откуда взлетают Ту-95МС для обстрелов Украины.

Местные публиковали кадры взрывов и пожара в Энгельсе. Куда, вероятно, могло прилететь во время удара, 24 Канал показывает на карте.

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Где расположен атакованный в Энгельсе объект

По данным СМИ, место удара по Энгельсу на карте – 51°26'12.8 "N 46°05'26.3 "E.

Куда прилетело в Энгельсе: смотрите на карте

Там расположен комбинат "Кристалл" Росрезерва. Это федеральное казенное учреждение, где хранилось авиационное топливо для авиабазы "Энгельс-2".

Пожар на комбинате "Кристалл": смотрите видео

Благодаря опубликованному видео и панорамным картам Google удалось подтвердить, что именно там произошло возгорание.

В Энгельсе горит комбинат "Кристалл" / Скриншоты 24 канала

На месте развернули оперативный штаб. Власти уверяют, что якобы имеют достаточно сил и средств для локализации пожара.

Позже в Генштабе подтвердили удар по нефтебазе в Энгельсе. Более подробная информация о последствиях боевой работы украинских БПЛА уточняется.