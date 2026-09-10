В результате обстрела ранения получили два человека, пишет председатель Рады обороны города Александр Вилкул. 24 Канал собрал имеющуюся на данный момент информацию.

Что известно о последствиях обстрела Кривого Рога 10 сентября?

Российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Кривому Рогу, это произошло среди ночи 10 сентября. В городе прогремела серия взрывов.

Уже есть первая информация о последствиях. Известно о попаданиях на пяти локациях, под интенсивным обстрелом БПЛА оказались Центрально-Городской и Саксаганский районы города.

В результате обстрела ранения получили как минимум два человека. На местах попаданий вспыхнули пожары – на двух из пяти пострадавших объектах подразделения ГСЧС продолжают тушение.

Продолжается спасательная операция. Медики оперируют двух раненых мужчин, один из которых находится в тяжелом состоянии, а другой – в состоянии средней тяжести.

Согласно сообщениям местного медиа "Свої Кривий Ріг", вражеская атака привела к разрушениям как частных домов, так и многоэтажных.

В Совете обороны добавляют, что пострадали объекты бизнеса, учебные и культурные заведения.

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Добавим, что ночью стало известно и о последствиях атаки БПЛА на Хмельницкий, которая произошла вечером 9 сентября. Там произошла повторная детонация на месте падения обломков, в результате чего пострадали спасатели.