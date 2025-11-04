Две волны массированных ударов БпЛА: пострадала энергетическая и портовая инфраструктура Одесской области
- В ночь на 4 ноября российские дроны атаковали Одесскую область, нанеся ущерб энергетической и портовой инфраструктуре.
- Пострадавших нет, энергетики начнут ремонтные работы после разрешения от военных и спасателей.
В ночь на вторник, 4 ноября, российские военные в очередной раз атаковали Одесскую область ударными дронами. На объектах энергетической и портовой инфраструктуры области вспыхнули пожары.
Однако обошлось без жертв или пострадавших. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
Какие последствия атаки на Одесскую область?
По данным чиновника, ночью регион пережил две волны массированных ударов беспилотников. Хотя ПВО уничтожила большинство вражеских целей, зафиксировано попадание в объекты гражданской портовой и энергетической инфраструктуры.
В результате российской атаки возникли пожары, повреждено дорожное покрытие, производственные сооружения и оборудование. К счастью, обошлось без пострадавших. Отключений электроснабжения нет.
Последствия атаки БпЛА в Одесской области: смотрите фото
Позже в ДТЭК рассказали детали. Энергетики начнут восстановительные работы на энергообъекте сразу после получения разрешения от военных и спасателей.
Повреждения значительные. Ремонт потребует времени,
– говорится в сообщении ДТЭК.
К слову, в Одесской областной прокуратуре уточнили, что прокуроры фиксируют последствия массированной дроновой атаки по городу Измаил. По фактам военных преступлений начали досудебное расследование.
От ГСЧС привлекали 5 единиц техники и 24 пожарных, от местной пожарной команды села Кислица – 1 единицу техники и 3 человека, от пожарного подразделения Нацгвардии – 1 единицу техники и 4 человека.
Где еще раздавались взрывы ночью 4 ноября?
- После полуночи во время воздушной тревоги из-за угрозы ударных беспилотников в Днепропетровской области взрывы прозвучали в Павлограде.
- Ближе к утру по меньшей мере 5 взрывов насчитали жители Харькова, Воздушные силы ВСУ предупреждали о вражеских дронах в районе города.
- Всего в ночь на 4 ноября Россия запустила 130 дронов, из которых около 80 – "Шахеды". ПВО уничтожила и подавила 92 цели, однако также зафиксировано попадание 31 ударного беспилотника.