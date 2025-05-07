Базируются Ту-22м3, Су-27, МиГ-29: в России ночью были поражены два аэродрома, – Коваленко

В ночь на 7 мая неизвестные дроны снова наведались в Россию. Кроме объектов ВПК врага были поражены и военные аэродромы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко.

Смотрите также Промышленность террора: сколько ракет Х-101 планирует произвести Россия в 2025 году․ Расследование

Последствия атаки дронов на Россию 7 мая

По словам Коваленко, ночью в России были поражены два аэродрома врага.

Речь идет о аэродроме "Шайковка" в Калужской области, где базируются Ту-22м3, и хранятся ракеты, в частности Х-22. Также поражена авиабаза "Кубинка" в Московской области, где базируются Су-27, МиГ-29.

К слову, также ночью дроны атаковали несколько военных предприятий России. В Саранске был поражен завод оптоволоконных систем – ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи.

В Туле дроны поразили АО "Конструкторское бюро приборостроения", которое занимается производством современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелкового оружия и боевых модулей.

Кроме этого под ударом оказался "СПЛАВ" – главный разработчик реактивных систем залпового огня (РСЗО) в России. Именно там создавали "Грады", "Ураганы" и "Смерчи".