В аэропорту Сочи произошел пожар и задержки рейсов после атаки БПЛА: могло прилететь и по ПВО

В российском Сочи в результате атаки беспилотников и падения обломков вспыхнули пожары в воинской части ПВО и на территории аэропорта. Из-за инцидента в городе были задержаны авиарейсы и повреждены частные дома, однако никто не пострадал.

Об этом сообщает мониторинговая группа"Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

Что известно о ситуации в Сочи?

На федеральной территории "Сириус" в районе Сочи зафиксирован пожар в воинской части ПВО 03110. Рядом с этим объектом, недалеко от реки Псоу и границы с Абхазией, дислоцируется российский зенитно-ракетный комплекс С-300 или С-400, а около полуночи местные жители слышали серию взрывов.

В Сочи могли нанести удар по воинской части / "Крымский ветер"



На спутниках фиксируется пожар / "Крымский ветер"

Согласно информации Оперативного штаба Краснодарского края, обломки сбитых беспилотников упали сразу по нескольким адресам в черте города. В результате падения обломков произошел пожар в одном из административных зданий международного аэропорта Сочи, который оперативно потушили.

Кроме того, обломки БПЛА обнаружили на территории частного сектора и местных отелей. В одном из частных домов повреждена кровля, а в другом возникло возгорание, которое также быстро ликвидировали спасательные службы. По официальным данным, во всех случаях якобы обошлось без пострадавших.

Как отмечают в Южной транспортной прокуратуре, из-за ограничений в работе аэропорта было скорректировано расписание рейсов, что привело к массовым задержкам авиарейсов. Для оказания помощи пассажирам в терминалах развернули мобильные приемные и открыли специальную горячую линию.

Известно, что в аэропорту российского Сочи задерживают около 65 рейсов, еще семь отменили после падения обломков беспилотника на территории аэропорта. Ограничения на работу аэропорта ввели накануне около 23:40, и до сих пор их еще не отменили.

В настоящее время на всех местах обнаружения обломков продолжают работать оперативные и специальные службы для устранения последствий ночной атаки.

Напомним, в ночь на 11 октября во Владимирской области России подвергся атакепопал в дата-центр "Яндекса". Местные жители слышали многочисленные взрывы, после чего в работе более 80 сервисов и компонентов компании возникли перебои. В частности, перестали работать голосовой помощник "Алиса", "Яндекс Музыка", платформа "Яндекс Телемост" и облачная инфраструктура Yandex Cloud. Под ударом оказался дата-центр мощностью 50 мегаватт, рассчитанный на 2880 IT-стоек.