Не долетели до НПЗ: в Уфе российский РЭБ направил беспилотники в многоэтажку
- В Уфе беспилотники под действием РЭБ попали в недостроенную многоэтажку, вызвав пожар и легкие травмы у двух человек.
- После атаки в аэропорту Уфы ввели ограничения на рейсы, а в регионе объявили опасность беспилотников.
В Уфе во время атаки беспилотников два дрона под действием РЭБ попали в недостроенную многоэтажку. В результате инцидента пострадали два человека, в здании вспыхнул пожар.
Об атаке сообщает ряд телеграмм-каналов. Официальную информацию обнародовал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
Что известно об атаке?
В российской Уфе во время атаки беспилотников зафиксировано попадание в недостроенный многоэтажный дом в микрорайоне Затон. По словам очевидцев, раздались взрывы, после чего на верхних этажах возник пожар – загорелась крыша и поврежден фасад здания.
По предварительным данным, беспилотники могли быть направлены на объекты нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Вероятной целью атаки украинских дронов сегодня утром в Уфе был НПЗ "Башнафты". Это следует из анализа ASTRA кадров очевидцев и из заявлений главы региона.
Дроны должны были атаковать НПЗ в Уфе / Фото ASTRA
Российские официальные власти заявили, что беспилотники были якобы сбиты и упали на дом, однако телеграмм-каналы пишут, что инцидент произошел после работы средств радиоэлектронной борьбы.
В результате происшествия двое строителей получили легкие травмы, госпитализация им не понадобилась. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.
На фоне атаки в аэропорту Уфы временно ввели ограничения на прием и отправку рейсов, а в регионе объявили опасность беспилотников. Официальная информация о масштабах разрушений уточняется.
Где в России недавно раздавались взрывы?
Ночью 21 марта российские соцсети сообщили о атаках БПЛА в Саратове, Энгельсе, Тольятти и оккупированном Крыму. Взрывы повредили инфраструктуру, закрыты аэропорты в нескольких городах. Известно, что в Тольятти произошел пожар, вероятно, на азотном предприятии.
Накануне украинские дроны совершили атаку на химический завод "Азот" в Невинномысске. Важно отметить, что химический завод является важным для российской армии, поскольку производит вещества для производства артиллерийских снарядов.
Кроме того, Силы обороны Украины атаковали авиастроительный завод "Авиастар" в Ульяновской области и авиаремонтный завод в Новгородской области России, повредив инфраструктуру и военные самолеты. В результате удара были уничтожены климатическое укрытие, стоянки самолетов, а также ангар для обслуживания самолетов.