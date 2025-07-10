Укр Рус
24 Канал Новости Украины Над Украиной движутся "Шахеды": где сейчас существует угроза
10 июля, 23:25
1

Над Украиной движутся "Шахеды": где сейчас существует угроза

Дарья Смородская

Вечером 10 июля российская армия начала очередную атаку дронами-камикадзе. Над Украиной уже фиксируются группы вражеских БпЛА.

В случае угрозы в вашем регионе пройдите в безопасные места. О том, где сейчас летят "Шахеды" 24 Канал сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Смотрите также Июнь – наиболее смертоносный месяц для гражданских украинцев

Где сейчас пролетают вражеские БпЛА

Карта тревог в Украине: где существует опасность

 
23:18, 10 июля

Несколько групп ударных БпЛА в Донецкой области/