10 июля, 23:25
Над Украиной движутся "Шахеды": где сейчас существует угроза
Вечером 10 июля российская армия начала очередную атаку дронами-камикадзе. Над Украиной уже фиксируются группы вражеских БпЛА.
В случае угрозы в вашем регионе пройдите в безопасные места. О том, где сейчас летят "Шахеды" 24 Канал сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
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Где сейчас пролетают вражеские БпЛА
Карта тревог в Украине: где существует опасность
23:18, 10 июля
Несколько групп ударных БпЛА в Донецкой области/