Над Украиной движутся "Шахеды": где сейчас существует угроза

Вечером 10 июля российская армия начала очередную атаку дронами-камикадзе. Над Украиной уже фиксируются группы вражеских БпЛА.

В случае угрозы в вашем регионе пройдите в безопасные места. О том, где сейчас летят "Шахеды" 24 Канал сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

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Где сейчас пролетают вражеские БпЛА

Карта тревог в Украине: где существует опасность