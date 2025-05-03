Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого.

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Какой была атака на Запорожье 1 мая

Как отмечает Билошицкий, вечером 1 мая, массированная атака вражеских дронов превратила вечерние улицы Запорожья в зоны трагедии. В результате ночного террора в разных районах города разрушены дома и ранены люди.

Мы (патрульные – 24 Канал) вместе с профильными службами сразу прибыли на места попаданий: оказывали домедицинскую помощь раненым, деблокировали людей из горящих квартир, помогали с эвакуацией. Каждый выполняет свою работу слаженно – как единый механизм в борьбе за человеческие жизни,

– отметил он.

Заместитель начальника Департамента показал видео с бодикамер полицейский, на котором видны последствия вражеских прилетов.

Что происходило в Запорожье 1 мая: смотрите видео

Заметим, что в результате атаки на Запорожье пострадали 33 человека. Шестеро из них остаются в больнице: двое в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести. Россияне попали по частным домам, многоэтажках, учебных заведениях, объектах инфраструктуры, отмечают в ОГА.