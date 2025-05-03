Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького.

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Якою була атака на Запоріжжя 1 травня

Як зазначає Білошицький, увечері 1 травня, масована атака ворожих дронів перетворила вечірні вулиці Запоріжжя на зони трагедії. Внаслідок нічного терору у різних районах міста зруйновані будинки й поранені люди.

Ми (патрульні – 24 Канал) разом із профільними службами одразу прибули на місця влучань: надавали домедичну допомогу пораненим, деблокували людей із палаючих квартир, допомагали з евакуацією. Кожен виконує свою роботу злагоджено – як єдиний механізм у боротьбі за людські життя,

– зауважив він.

Заступник начальника Департаменту показав відео з бодікамер поліцейський, на якому видно наслідки ворожих прильотів.

Що відбувалося у Запоріжжі 1 травня: дивіться відео

Зауважимо, що внаслідок атаки на Запоріжжя постраждало 33 особи. Шестеро з них залишаються у лікарні: двоє в тяжкому стані, четверо у стані середньої тяжкості. Росіяни поцілили по приватних будинках, багатоповерхівках, закладах освіти, обʼєктах інфраструктури, зазначають в ОВА.