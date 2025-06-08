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24 Канал Новости Украины Одно из ключевых звеньев российского ВПК, – Коваленко о значении завода "Азот"
8 июня, 11:42
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Одно из ключевых звеньев российского ВПК, – Коваленко о значении завода "Азот"

Ирина Марцияш
Основні тези
  • Завод "Азот" в Тульской области является важным звеном российского ВПК, где изготавливают взрывчатые вещества, в частности тротил, используемый в артиллерийских снарядах, авиационных бомбах и ракетах.
  • Завод "Азот" сотрудничает с предприятиями, изготавливающими снаряды, и не только.

Россияне жаловались на атаку дронов. В сети заявляли, что один из беспилотников попал в химкомбинат "Азот".

В СНБО рассказали о значении завода "Азот" для россиян. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

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Значение завода "Азот" 

Коваленко отметил, что в России подгорел "Азот" и объяснил, насколько это предприятие важно для россиян.

Так, завод "Азот" в Тульской области является одним из ключевых звеньев российского ВПК.

Именно здесь изготавливают взрывчатые вещества, в частности тротил, используемый в артиллерийских снарядах, авиационных бомбах и ракетах, 
– говорится в сообщении.

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После начала полномасштабной войны, это предприятие перевели в режим военного времени.

По словам Коваленко, "Азот" работает в тесной связке с предприятиями, изготавливающими снаряды, корпуса БПЛА и средства дистанционного минирования.